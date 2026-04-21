РЕН ТВ: задержана топ-менеджер «Эксмо» Александра Шипетина

В рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации задержана топ-менеджер издательства «Эксмо» Александра Шипетина. Об этом сообщает РЕН ТВ. По информации канала, ее везут на допрос.

Топ-менеджер «Эксмо» Александра Шипетина

Фото: Сергей Петров / ТАСС Топ-менеджер «Эксмо» Александра Шипетина

Фото: Сергей Петров / ТАСС

Как писал «Ъ», также задержан гендиректор издательства Евгений Капьев. В офисе издательства проводятся обыски.

Газета «Известия» сообщила, что сейчас следствие определяет круг лиц в «Эксмо», которые разработали «схему по распространению ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних». «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено. Речь идет о продаже романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».