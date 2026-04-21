В Москве задержан гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев

В Москве задержан гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах. Его допрашивают по уголовному делу о деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК). После допроса будет определен его процессуальный статус, сказал источник. В офисе издательства проводятся обыски.

Евгений Капьев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Евгений Капьев

Как сообщила газета «Известия», сейчас следствие определяет круг лиц в «Эксмо», которые разработали «схему по распространению ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних». «Международное движение ЛГБТ» в ноябре 2023 года было признано в России экстремистским и запрещено. Речь идет о продаже романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».

Как следует из материала «Известий», в уголовном деле имеется информация, что в 2018 году издательства Popcorn Books и Individuum, входящие в «Эксмо», «получили инвестиционную поддержку ирландского книжного сервиса и начали продвигать ЛГБТ-литературу, ориентированную на подростковую аудиторию» («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено).

Издательство Individuum было основано в 2015 году. Popcorn Books — это дочерний проект Individuum, который был запущен в 2018 году. Проект специализировался на молодежной литературе (Young Adult). В этом издательстве вышли «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». В 2026 году Popcorn Books прекратило работу.

15 мая 2025 года пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что ГСУ СКР по Москве расследует уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК). По данным следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года трое сотрудников Individuum организовали продажу несовершеннолетним более 1 тыс. книг, «пропагандирующих деятельность движения ЛГБТ» (признано экстремистским и запрещено).

При расследовании уголовного дела был задержан директор по дистрибуции «Эксмо» Анатолий Норовяткин, но отпущен после допроса. По этому делу руководитель Individuum и Popcorn Books Дмитрий Протопопов, бывший директор по продажам Individuum Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев находятся под домашним арестом.