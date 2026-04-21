Варданян призвал омбудсмена Армении приехать в Баку

Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян, осужденный в Баку на 20 лет, обратился к уполномоченной по правам человека в Армении Анаит Манасян. Он призвал омбудсмена приехать в Баку и посетить армянских заключенных вместе с их родственниками при поддержке премьера Армении Никола Пашиняна.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рубен Варданян рассказал, что встречался с омбудсменом Азербайджана Сабиной Алиевой, по словам которой, визит ее армянской коллеги в Баку обсуждался. «Граждане Республики Армения содержатся в азербайджанских тюрьмах уже длительное время — без встреч с семьями и независимого мониторинга, включая МККК. В этих условиях институт, обязанный защищать права граждан Армении, демонстрирует отсутствие инициативы»,— указано в обращении Варданяна, переданном в телефонном разговоре с родственниками.

Рубен Варданян попросил Анаит Манасян ответить на следующие вопросы:

Рассматривается ли возможность организации официального визита в Баку делегации с родственниками армянских пленных?

Как институт омбудсмена планирует координацию с омбудсменом Азербайджана по гуманитарным вопросам, касающимся граждан Армении?

Какие меры уже предприняло ведомство для защиты прав армянских пленных с момента их задержания?

17 февраля Бакинский военный суд вынес приговор Рубену Варданяну по обвинению в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, планировании и ведении агрессивной войны и еще десяткам пунктов. Спустя месяц в обращении к Сабине Алиевой он говорил, что до сих пор не получил текст приговора. По официальным данным, в Азербайджане удерживаются 23 армянских гражданина, задержанных во время боевых действий в Нагорном Карабахе.

Лусине Баласян