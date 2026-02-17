Алиеву Вэнс не указ

Военный суд в Баку приговорил бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в прошлом российского бизнесмена и мецената Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы. Он признан виновным среди прочего в преступлениях против человечности. Гособвинение запрашивало для Варданяна пожизненный срок — такой же, к какому ранее были приговорены несколько бывших членов руководства Нагорного Карабаха. Президента Азербайджана Ильхама Алиева о снисхождении в отношении обвиняемого просил лично вице-президент США Джей Ди Вэнс. Но эта просьба если на того и повлияла, то не сильно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Это не суд, а судилище»,— сказал Рубен Варданян в своем последнем слове. Он отметил, что азербайджанские власти устроили «непрофессиональное шоу», вместо того чтобы заложить основу для долгосрочного мира

Фото: Reuters TV / Reuters «Это не суд, а судилище»,— сказал Рубен Варданян в своем последнем слове. Он отметил, что азербайджанские власти устроили «непрофессиональное шоу», вместо того чтобы заложить основу для долгосрочного мира

Фото: Reuters TV / Reuters

Приговор Рубену Варданяну судебная коллегия Бакинского военного суда вынесла 17 февраля — через год с небольшим после начала судебного процесса. Против него были выдвинуты обвинения примерно по 42 пунктам, среди них — «преступления против человечности», «терроризм», «финансирование терроризма», «ведение агрессивной войны», «истребление населения», «насильственный захват власти».

По некоторым из обвинений, согласно законодательству Азербайджана, предусмотрено пожизненное лишение свободы. Именно такое наказание в ходе прений сторон запрашивало гособвинение. В итоге 57-летнего Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы.

На предыдущем заседании 10 февраля Рубен Варданян запретил адвокату (его интересы в суде представлял местный юрист) выступать с доводами защиты, так как посчитал, что «не было никаких возможностей для нормального судебного процесса». Сам же он на том заседании выступил с последним словом, содержание которого позже пересказал в телефонном разговоре с семьей. В частности, Варданян рассказал, что не боится «никакого наказания или решения и готов принять его совершенно спокойно, потому что это не суд, а судилище».

Вскоре после оглашения приговора семья Рубена Варданяна выступила с заявлением, в котором решение суда было названо «ужасающим, но ожидаемым». «Судили не только Рубена и армянских заключенных — приговор вынесен всему армянскому народу»,— говорится в заявлении.

Рубен Варданян с 1990-х годов занимался бизнесом в России: был одним из основателей инвестиционной компании «Тройка Диалог» и Московской школы управления «Сколково», входил в советы директоров АвтоВАЗа, КамАЗа, НОВАТЭКа, «СИБУР Холдинга» и Standard Bank. В 2021 году Forbes оценивал его состояние в $1 млрд. В июне 2021 года Рубен Варданян получил армянский паспорт, а в сентябре 2022-го отказался от российского гражданства и решил уехать в Нагорный Карабах. Такой шаг он объяснил тем, что после поражения во Второй карабахской войне 2020 года «армяне всего мира обязаны быть вместе с Арцахом (армянское название Нагорного Карабаха.— “Ъ”)».

Вскоре Рубен Варданян стал госминистром (главой правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В этот период он основал агентство развития «Мы — наши горы», которое занималось восстановлением жилья и обеспечением медицинских нужд населения, а в период блокады Лачинского коридора — единственного сухопутного пути, соединяющего Нагорный Карабах и Армению,— организовывал снабжение местных жителей продуктами и топливом.

Уже спустя пару месяцев Азербайджан потребовал от бизнесмена покинуть Нагорный Карабах. Азербайджанский МИД настаивал, что деятельность Рубена Варданяна «носит преступно-авантюристический характер», а сам он — «чуждый элемент» для региона, из-за которого «страдает местное население».

В феврале 2023 года Варданяна освободили от должности. В сентябре того же года в результате азербайджанской военной операции, продлившейся не больше суток, регион перешел под контроль Азербайджана. В первые несколько дней после этого почти половина местного населения покинула регион, а 27 сентября уехать решил и Рубен Варданян. Когда он пытался выехать вместе с другими беженцами, его задержали азербайджанские силовики на контрольно-пропускном пункте.

Затем задержали и остальных чиновников Нагорного Карабаха, среди них — бывший президент непризнанной республики Араик Арутюнян, экс-глава МИДа Давид Бабаян, занимавший должность спикера парламента Давид Ишханян, военный командир Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян. 5 февраля 2026 года Бакинский суд приговорил их к пожизненному лишению свободы.

Азербайджан считает, что деятельность армянских политических и военных руководителей Нагорного Карабаха нарушала территориальную целостность республики. В обвинениях, предъявленных Рубену Варданяну и остальным армянским заключенным, речь шла о событиях, затрагивающих боевые действия в Нагорном Карабахе за последние три десятилетия.

Проблема армянских заключенных оставалась нерешенной, даже несмотря на продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. В мирном соглашении, парафированном в августе прошлого года, этот вопрос не упоминается, а армянские власти настаивали, что обсуждают судьбу своих граждан в отдельном порядке.

В июле 2025 года газета «Грапарак» со ссылкой на источники сообщила, что влиятельные представители армянской диаспоры передали президенту США Дональду Трампу обращение с просьбой помочь в освобождении Рубена Варданяна. Тот, как утверждалось, «согласился вмешаться, если власти Армении обратятся к нему с такой просьбой».

По данным издания, Никол Пашинян, которому передали соответствующий запрос через посла Армении в США Лилит Макунц, отказался это сделать, поскольку такой шаг, по его мнению, «помешает подписанию армяно-азербайджанского мирного договора».

Так или иначе, вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе недавнего визита в Баку попросил президента Азербайджана Ильхама Алиева проявить снисхождение к армянским заключенным. После этого разговора, отвечая на вопрос France 24 о возможном помиловании, президент Алиев сказал: «Эти люди совершили серьезные преступления против человечества. Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как всех этих нацистских лидеров приговаривают к смертной казни, кто-то приходит и просит освободить их».

Он отметил, что эти преступления были доказаны многочисленными показаниями свидетелей, а судебный процесс проходил абсолютно прозрачно. «Я изложил позицию Азербайджана по данному вопросу (Джей Ди Вэнсу.— “Ъ”), и на этом все»,— подчеркнул азербайджанский лидер.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев в разговоре с “Ъ” отметил, что оснований для вмешательства третьих стран в это дело нет, так как руководство Армении «вопрос об освобождении своих граждан не ставит», а потому пока возможность их помилования кажется только лишь теоретической.

Адвокат, представитель армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян при этом рассказала “Ъ”, что защита Рубена Варданяна будет использовать все доступные способы обжалования приговора как внутри Азербайджана, так и в международных инстанциях. «Мы также будем добиваться постоянного международного контроля за ходом судебного разбирательства и имевшими место нарушениями»,— отметила она.

Лусине Баласян