Павла Маринычева переизбрали гендиректором АЛРОСА

Наблюдательный совет АЛРОСА (MOEX: ALRS) единогласно переизбрал Павла Маринычева генеральным директором — председателем правления. Его полномочия продлены на три года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Фото: Правительство Республики Саха

Павел Маринычев стал гендиректором — председателем правления АЛРОСА в мае 2023 года, сменив на этой должности Сергея Иванова. Последний возглавлял компанию с 2017 года и покинул пост до истечения долгосрочного контракта. В интервью «Ъ» господин Иванов заявил, что принял решение не продлевать контракт.

Господин Маринычев с 2016 года возглавлял компанию «Алмазы Анабара», которая входит в группу АЛРОСА. До этого, с 2010 года, он был первым вице-премьером Якутии. В 2005-2010 годах занимал должность заместителя генерального директора, первого заместителя гендиректора ОАО «Сахатранснефтегаз».