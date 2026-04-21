Крупнейший в мире айсберг А23а полностью разрушился после 40 лет дрейфа

Айсберг А23а, считавшийся крупнейшим в мире, полностью разрушился в Южном океане. По данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института, ледяной гигант потерял 99% своей первоначальной площади за четыре десятилетия наблюдений и раскололся на мелкие фрагменты.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году

Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году

Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ

В 1986 году его площадь составляла 4 170 кв. км, что почти вдвое превышало территорию Санкт-Петербурга. Более 30 лет гигант оставался на мели в центральной части моря Уэдделла, после чего начал дрейф вдоль береговой линии Антарктиды. К середине ноября 2023 года он вышел на чистую воду, а впоследствии под воздействием теплых вод и течений Южного океана начал интенсивно разрушаться.

В ААНИИ отметили, что ученые института следили за судьбой айсберга на протяжении всего его существования. Полное разрушение А23а знаменует завершение одного из самых длительных циклов наблюдения за отдельным айсбергом в истории антарктических исследований.

Кирилл Конторщиков