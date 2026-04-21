Нижний Новгород получил все 144 односекционных трамвая «МиНиН»

В Нижний Новгород доставлен 151 трамвай «МиНиН» российско-белорусского производства. В том числе поставлены все 144 односекционных трамвая, сообщили в региональном минтрансе. Из 26 трехсекционных трамваев пока доставлены семь, остальные обещают поставить до конца 2026 года.

Также в рамках модернизации трамвайной сети обновлено 107 из 149,3 км путей в однопутном исчислении.

Как писал «Ъ-Приволжье», концессионное соглашение на модернизацию трамвайной инфраструктуры правительство региона и ООО «Экологические проекты» (принадлежит АО «Корпорация развития Нижегородской области») заключили в 2023 году. Общая стоимость проекта на тот момент составляла 51,3 млрд руб.

В конце 2025 года концессионер сообщал, что при реализации проекта сэкономили 976 млн руб. бюджетных средств за счет привлечения меньшей суммы кредитов.

