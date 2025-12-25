Три трехсекционных трамвая вышли на маршруты в Нижнем Новгороде

На маршрутах №№6 и 7 в заречной части Нижнего Новгорода с 25 декабря 2025 года начали курсировать три трехсекционных трамвая Т856 «МиНиН». До конца 2026 года должны выйти 26 таких трамваев, сообщили в региональном правительстве.

В вагонах установлено 61 место для сидения, полная вместимость — 280 человек. Трамваи Т811 и Т856 «МиНиН» собираются в Ворсме Нижегородской области на российско-белорусском предприятии «Нижэкотранс». Всего предприятие должно поставить для Нижнего Новгорода 170 трамваев, закупаемых в рамках концессионного соглашения по модернизации трамвайной сети.

Как писал «Ъ-Приволжье», тестировать трехсекционный трамвай начали в Нижнем Новгороде в апреле 2025 года.

Галина Шамберина