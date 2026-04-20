Власти Украины могут объявить о возобновлении работы трубопровода «Дружба» завтра, 20 апреля, заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока. Он сообщил, что это наиболее вероятный сценарий.

«Если бы Венгрия не заблокировала кредит ЕС для Украины в размере €90 млрд, поставки нефти по "Дружбе" никогда бы не возобновились. Венгерская тактика сработала: у украинцев деньги закончились раньше, чем у нас — нефть»,— написал господин Бока в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) по итогам переговоров в Брюсселе, которые прошли сегодня.

По трубопроводу поставляется российская нефть в Венгрию и Словакию. В конце января транзит сырья был остановлен — власти Украины утверждали, что нефтепровод был поврежден из-за удара беспилотника, и несколько раз переносили возобновление поставок. Будапешт и Братислава обвиняли Украину в «политическом шантаже» из-за переноса сроков. Они угрожали отказом принимать 20-й пакет санкций ЕС и не соглашаться с предоставлением Украине кредита в €90 млрд. Как сообщало Bloomberg, послы ЕС должны обсудить вопрос о выделении Украине денег 22 апреля.