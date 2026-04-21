На границе России и КНДР состыковали автомост

Между Россией и КНДР впервые появится прямое автомобильное сообщение. На границе двух стран состыковали автомобильный мост, открыть движение планируется летом, сообщил Минтранс.

Мост пролегает через реку Туманная. Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, самого моста — 1 км, там будет две полосы движения. В районе моста также строят пункт пропуска Хасан, где будет 10 полос движения. На старте погранпереход смогут пересекать 300 авто и 2,8 тыс. человек в сутки.

В церемонии стыковки пролетного строения моста в режиме онлайн участвовали глава Минтранса Андрей Никитин и глава Минприроды Александр Козлов. «Менее чем за год выполнены важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление и надвижка пролетных строений»,— отметил господин Никитин.

Соглашение о реализации проекта подписали в 2024 году. Строительные работы начались в апреле 2025-го. С российской стороны над проектом работают 70 человек и 30 единиц спецтехники. В сентябре президент Владимир Путин говорил, что Россия планирует строительство новых мостов в КНДР.