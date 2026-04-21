Виктор Вембаньяма единогласно признан лучшим оборонительным игроком сезона НБА

По итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лучшим оборонительным игроком был признан французский центровой «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма. Об этом сообщается на сайте лиги.

Фото: Eric Gay / AP

Фото: Eric Gay / AP

22-летний Вембаньяма стал самым молодым баскетболистом, удостоенным этой награды. Он стал первым в истории единогласным победителем голосования с момента учреждения приза в сезоне-1982/83. Все 100 представителей прессы поставили француза на первое место.

В завершившемся регулярном чемпионата Виктор Вембаньяма провел 64 матча. В среднем он набирал 25 очков, совершал 11,5 подбора и отдавал 3,1 результативные передачи.

Также Виктор Вембаньяма претендует на приз самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата НБА. Помимо него в число номинантов вошли канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер и сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

Таисия Орлова