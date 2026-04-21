В отношении устроившей массовое ДТП в центре Москвы женщины возбуждено дело

Устроившая массовое ДТП в центре Москвы женщина находилась в состоянии опьянения. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

Водитель — 1996 года рождения, она задержана. По данным МВД, она сбила мужчину на электровелосипеде, после чего ее машина столкнулась с припаркованным автомобилем и, наехав на дорожное ограждение, врезалась еще в пять транспортных средств. Погиб велосипедист и пассажирка одного из авто.

Уголовное дело расследуют по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух лиц (ч. 6 ст. 264 УК). Задержанной грозит до 15 лет колонии.

ДТП произошло поздно вечером 20 апреля в районе дома по Садово-Черногрязской улице. Дептранс сообщил, что виновница ДТП ехала на BMW без номеров.