Виновница ДТП с двумя погибшими в Москве ехала на BMW без номеров

Водительница BMW, устроившая массовое ДТП на Садовом кольце в Москве, ехала на машине без номеров. Об этом сообщил столичный Дептранс, опубликовав видео с камер в момент аварии.

По данным Telegram-канала Baza, за рулем находилась 29-летняя Анна В., бывшая работница Россотрудничества. Ее BMW врезалась в электровелосипед на тротуаре, после чего машина наехала на место проведения ремонтных работ, протаранила еще несколько автомобилей, перевернулась и вылетела на встречную полосу.

В ДТП погибли два человека, есть пострадавшие. Водительница задержана. Прокуратура Москвы проводит проверку.