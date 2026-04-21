Полиция задержала виновницу ДТП с двумя погибшими на Садовом кольце

Число жертв ДТП, произошедшего накануне поздно вечером в центре Москвы, увеличилось до двух. Изначально сообщалось о смерти одного человека — велосипедиста.

ДТП случилось в районе дома 13 на улице Садовая-Черногрязская. BMW после столкновения с велосипедистом вылетел на место проведения ремонтных работ, затем столкнулся еще с четырьмя машинами. В итоге погибли водитель электровелосипеда и женщина-пассажир Mitsubishi. Также есть пострадавшие, сообщила столичная прокуратура.

Задержана женщина-водитель BMW, устроившая ДТП, заявили ТАСС в правоохранительных органах. По предварительным данным, причиной аварии «стало значительное превышение допустимой скорости движения водителем иномарки, устроившим ДТП», уточнил источник.