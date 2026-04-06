В суде зачитали показания беглецов из екатеринбургского СИЗО

Во время очередного судебного заседания в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга зачитали показания сбежавших из СИЗО Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Во время заседания оба признали вину в инкриминируемых преступлениях. Напомним, они обвиняются по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Побег из СИЗО №1 обвиняемые совершили в сентябре 2025 года. В следственном изоляторе они ожидали решения по апелляции на приговор Центрального окружного военного суда за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга за 40 тыс. руб. в интересах «Легиона Свободы России» (признан террористической организацией и запрещен в России). По данному делу суд назначил Александру Черепанову семь лет колонии, а Ивану Корюкову — девять лет и шесть месяцев.

Во время заседания они отказались отвечать на вопросы, и гособвинитель зачитал их показания, которые они давали на стадии следствия.

Из них следует, что побег задумал Александр Черепанов в 2024 году. Иван Корюков, обсуждая детали плана, якобы думал, что это шутка. В день побега Александр Черепанов, открыв свою дверь, подошел к камере подельника и сказал: «Если хочешь — пойдем со мной, если не хочешь, то не надо». По версии следствия, они пробежали по прогулочным дворам изолятора, спустились с крыши по одеялам и сбежали из СИЗО.

Позже они сбежали с территории СИЗО-1, дошли до СНТ, где залезли в один из домов. Там переоделись, поели и прибрали за собой, почистив мебель и помыв посуду. Из дома они похитили футболки, куртки, штаны, очки и колонку. Общая сумма похищенного составила более 7 тыс. руб. Во время побега питались они в основном ягодами и грибами. Их удалось поймать спустя несколько дней.

Сотрудники ГУФСИН на заседаниях суда заявили, что причиной побега стала нехватка персонала.

Артем Путилов