«Когда-то спокойный, когда-то неспокойный, в некоторых вещах даже умный»

На очередном заседании в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга по рассмотрению уголовного дела двух сбежавших заключенных из СИЗО №1 Александра Черепанова и Ивана Корюкова (внесены в список террористов и экстремистов) заслушали показания их сокамерников. По их словам, Александр Черепанов накануне побега имел при себе электрод, с помощью которого позже вскрыл дверь камеры. Представители ГУФСИН в свою очередь пожаловались на полный некомплект в штате СИЗО.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Корюков (справа) и Александр Черепанов (слева) внесены в список террористов и экстремистов

Фото: Артем Путилов Иван Корюков (справа) и Александр Черепанов (слева) внесены в список террористов и экстремистов

Фото: Артем Путилов

Александр Черепанов и Иван Корюков обвиняются по ч.2 ст.313 УК РФ (побег из мест лишения свободы) и ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Побег из СИЗО №1 они совершили в сентябре 2025 года.

В следственном изоляторе они находились, ожидая рассмотрения апелляции на приговор Центрального окружного военного суда за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга за 40 тыс. руб. в интересах «Легиона Свободы России» (признан террористической организацией и запрещен в России). Суд назначил Александру Черепанову семь лет колонии, а Ивану Корюкову — девять лет и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу, поскольку осужденные подали апелляцию.

По версии следствия, зачинщиком побега стал Александр Черепанов. Когда он находился в камере СИЗО, то просунул руку сквозь приемник пищи и открыл дверь с помощью электрода, а затем открыл дверь камеры своего сообщника.

Они пробежали по прогулочным дворам изолятора, спустились с крыши по одеялам и сбежали из СИЗО.

Во время побега они скрылись на дачах около Чусовского тракта, где незаконно проникли в один из частных домов. Из помещения они похитили футболки, куртки, штаны, очки и колонку на общую сумму более 7 тыс. руб.

Спустя неделю в Екатеринбурге был задержан Александр Черепанов, а еще через семь дней Иван Корюков.

На заседании суда, которое прошло в среду, 18 февраля, были допрошены сокамерники беглецов. Как рассказал один из них Андрей Тюлькин, в ночь побега Александр Черепанов долго не спал после отбоя, много курил. Когда свидетель проснулся ночью, то успел увидеть, как закрывается дверь — Александра Черепанова уже не было в камере. Андрей Тюлькин пояснил, что его сокамерник имел арматуру и электрод, которые намеренно гнул и с их помощью открывал окно для пищи в двери. По словам свидетелей, сотрудники ГУФСИН не обращали на это внимание. Характеризуя Александра Черепанова, Андрей Тюлькин назвал его «спокойным». «Он не агрессировал, мог помочь в чем-то»,— пояснил он.

Вторым свидетелем выступил Роман Куклин. Он подтвердил слова первого свидетеля.

По его словам, Черепанов и Корюков могли общаться через дыру в стене, выдолбленную сверху трубы, проходящей сквозь помещения. Характеризуя Черепанова, свидетель сказал: «когда-то спокойный, когда-то неспокойный, в некоторых вещах даже умный».

Сотрудница ГУФСИН Наталья Бойцова, которая дежурила в ночь побега, рассказала суду, что из-за некомплекта ей необходимо одной отслеживать 503 камеры на 16 мониторах. По нормативу на одного оператора должно быть 67 камер. Всего в штате четыре человека, хотя на смену должно выходить не менее семь человек. При этом тщательно сотрудникам СИЗО нужно было следить за пятью осужденными, склонным к суициду. Как оказалось, в камере Александра Черепанова не было камеры видеонаблюдения.

На прошлом заседании сотрудники ГУФСИН также рассказывали о полном некомплекте работников, которые должны были патрулировать местность, помещения, арестованных и осужденных. Кроме того, оказалось, что два из трех вибрационных датчиков, установленных на крыше СИЗО, не сработали во время побега. По словам свидетелей, по периметру следственного изолятора установлено от 30 до 50 видеокамер, однако на них подсудимых не было видно из-за тумана.

По данным источника «Ъ-Урал», в отношении силовиков, дежуривших в день побега, возбуждено уголовное дело о халатности (ст.213 УК РФ). Двое сотрудников СИЗО после побега уволились.

«Причиной тому напряженная обстановка. Нехватка, некомплект народа», — сказал один из представителей ГУФСИН.

В отставку ушел и начальник следственного изолятора Алексей Киселев. Сообщалось, что он вышел на пенсию.

Артем Путилов