Шойгу встретился с послом ОАЭ в России

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 20 апреля провел переговоры с послом ОАЭ в стране Мохамедом Ахмадом Султаном Эсса Аль-Джабером. На встрече «обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес», сообщила пресс-служба Совбеза.

Посол ОАЭ в России Мохамед Ахмад Султан Эсса Аль-Джабер

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян встречались 29 января. Владимир Путин поблагодарил коллегу за продвижение комплекса партнерства двух стран и назвал ОАЭ важным торговым партнером для России в арабском мире.

Главы двух государств также созванивались в конце марта. Собеседники были обеспокоены ухудшением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке и указали на необходимость скорейшего прекращения боевых действий.