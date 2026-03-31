Путин созвонился с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Собеседники выразили серьезную обеспокоенность ухудшением военно-политической обстановки в регионе.

В ходе беседы президенты подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Они высказались за активизацию политико-дипломатических усилий по мирному урегулированию конфликта с учетом законных интересов всех государств региона.

Россия традиционно поддерживает дружественные и взаимовыгодные отношения со странами Ближнего Востока, отметили в Кремле. Контакты на высшем уровне продолжаются на фоне обострения ситуации в регионе. Подробности разговора не раскрываются.