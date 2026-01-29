Путин: РФ ценит вклад президента ОАЭ в развитие партнерства между странами

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном поблагодарил его за продвижение комплекса российско-эмиратского партнерства. По словам российского лидера, ОАЭ – важный торговый партнер России в арабском мире.

«Мы высоко ценим ваш личный значительный вклад в продвижение всего комплекса российско-эмиратского стратегического партнерства, которое носит многоплановый и обоюдовыгодный характер, динамично развивается»,— сказал Владимир Путин в начале переговоров.

Российский президент напомнил, что в этом году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ. «Осуществляется плодотворное взаимодействие в рамках многосторонних форматов, начиная с Организации Объединенных Наций, ну и другие многосторонние форматы, которые востребованы и эффективно работают»,— отметил Владимир Путин.

Лусине Баласян