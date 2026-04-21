Приговор экс-главе отдела МВД по Таганрогу Дмитрию Быкову оставлен без изменения

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор по делу бывшего начальника отделения по преступлениям в кредитно-финансовой сфере ОЭБиПК УМВД России по городу Дмитрия Быкова. Соответствующая отметка появилась в картотеке суда.

В феврале Таганрогский городской суд приговорил Дмитрия Быкова к трем годам колонии общего режима за посредничество при передаче взятки (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, в январе 2025 года он выступил посредником при передаче 1 млн руб. начальнику таганрогского отдела камеральных проверок №1 ИФНС России Нелли-Марии Рябухе. Деньги передавались в интересах представителя коммерческой организации. За указанную сумму сотрудница налоговой должна была снизить сумму налоговой недоимки, планируемой к доначислению по результатам камеральной проверки.

Таганрогский городской суд назначил Нелли-Марии Рябухе два года колонии общего режима за получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Прокуратура обжаловала это решение, однако Ростовский областной суд оставил приговор без изменения.

Приговор Дмитрию Быкову также оставлен без изменения и вступил в законную силу.

