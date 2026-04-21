Силы ПВО за ночь сбили над Россией 97 БПЛА

В период с 20:00 мск 20 апреля до 7:00 21 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 97 беспилотников самолетного типа над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и над акваторией Черного моря.

В Воронежской области в одном из районов были подавлены три беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. В Ростовской области была нарушена работа контактной сети железнодорожного транспорта, задерживалось несколько поездов. В Самарской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.