В Ростовской области из-за «постороннего вмешательства» задержаны 15 поездов

Вечером 20 апреля на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) зафиксирован сбой в движении поездов. Причиной стало повреждение контактной сети на станции Персиановка из-за постороннего вмешательства, сообщила пресс-служба железной дороги.

Повреждение сети произошло в 21:31 мск. Движение через станцию было приостановлено. К месту происшествия направлены аварийные бригады и восстановительный поезд.

Задерживаются 15 пассажирских составов. Среди них — поезд №50 (Санкт-Петербург — Кисловодск), №126 (Москва — Новороссийск), №138 (Н. Новгород — Кисловодск), №326 (Пермь — Новороссийск), №28 (Москва — Симферополь), №36 (Санкт-Петербург — Адлер), №84 (Москва — Адлер), №4 (Москва — Кисловодск), №418 (Самара — Адлер), №143 (Кисловодск — Москва), №11 (Анапа — Москва), №125 (Новороссийск — Москва), №339 (Новороссийск — Н. Новгород), №49 (Кисловодск — Санкт-Петербург), №249 (Новороссийск — Москва).

Движение пригородных электричек на участке сохраняется, добавила пресс-служба. Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования более 4 часов, будут обеспечены бутилированной водой и едой.