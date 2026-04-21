Главе СКР доложат по делу о ДТП в Екатеринбурге, из-за которого умерла женщина

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Екатеринбурге, в результате которого умерла женщина, а ее полуторагодовалый сын получил травмы, передает Следком.

Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

К главе ведомства обратился представитель пострадавшей стороны из опасений, что виновник аварии может избежать ответственности из-за наличия у него влиятельных родственников.

Авария произошла 11 апреля на проспекте Космонавтов. По данным следствия, обвиняемый Дмитрий Гаренских, находившийся за рулем Lexus, столкнулся с Toyota, которая двигалась в попутном направлении. После удара Lexus отбросило на встречную полосу, где машина врезалась в BMW под управлением 30-летней жительницы села Балтым (Свердловская область). Осколки повредили проезжавший мимо автомобиль Lada. От удара Lexus и BMW загорелись. Жительницу Балтыма и ее сына, который сидел в детском кресле за местом водителя и был пристегнут, госпитализировали с места ДТП в тяжелом состоянии. Вскоре она умерла.

Гаренских предъявили обвинение по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Однако после изучения записей с видеокамер обвинение переквалифицировали. Сейчас расследуется дело по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений, в отношении двух и более лиц, в том числе малолетнего).

