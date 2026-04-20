В ДНР, Херсонской и Запорожской областях восстановили свет почти для 178 тыс. жителей

Аварийные бригады восстановили электроснабжение для 178 тыс. потребителей в Донецкой народной республике, а также Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе Юго-западной электросетевой компании.

По информации специалистов, подачу электроэнергии удалось восстановить для 112 295 потребителей из ДНР, 51 979 абонентов в Херсонской области и 14 069 жителей Запорожской области. Ремонтные работы шли с 13 по 20 апреля.

Большая часть Херсонской и Запорожской областей были полностью или частично обесточены более недели.

Александр Дремлюгин, Симферополь