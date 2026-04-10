В Запорожской области без света остаются 400 тыс. человек

В Запорожской области порядка 400 тыс. человек остаются без электроэнергии, в регион из Крыма направили дополнительные дизель-генераторы. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

Как сообщил господин Балицкий по итогам оперативного совещания, «задействованы все силы, включая дополнительные ресурсы». По его словам, администрациям муниципальных округов поручено на время ремонтных работ обеспечить подвоз воды населению.

Он также отметил, что для бесперебойной работы автозаправочных комплексов из Крыма в регион дополнительно направили дизель-генераторы. На местных АЗС организованы пункты для зарядки телефонов и ноутбуков.

Ситуация с электричеством в Запорожской и Херсонской областях обострилась в четверг после серии массированных ударов вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре регионов. Ремонтным бригадам не удалось оперативно устранить проблемы из-за напряженной военной обстановки.

В Херсонской области на сегодняшний день было полностью обесточено десять муниципальных округов, еще четыре — частично.

Александр Дремлюгин, Симферополь