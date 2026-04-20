Трамп допустил подписание сделки с Ираном вечером 20 апреля

США и Иран подпишут соглашение об урегулировании уже вечером 20 апреля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Fox Business.

Президент США Дональд Трамп

Как уточнял господин Трамп в комментарии The New York Post, делегация США уже направилась в Исламабад на следующий раунд переговоров. По данным CNN, встреча должна пройти 21 апреля. Источник Reuters при этом утверждает, что представители США еще даже не вылетели в Пакистан на встречу с иранской делегацией.

Первый раунд переговоров представителей США и Ирана прошел 11 апреля в Исламабаде. Сторонам не удалось достичь соглашения по ядерной сделке и договориться об условиях судоходства в Ормузском проливе. После этого США объявили о начале блокады иранских портов. Дональд Трамп также анонсировал новую встречу делегаций на этой неделе. В Иране такую возможность отрицают.