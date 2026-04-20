Трамп допустил личную встречу с руководством Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов к личной встрече с руководством Ирана. Условия для любых переговоров, по его словам, — отказ Исламской Республики от попыток создать ядерное оружие.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

«Мне не сложно встретиться с ними. Если они хотят встретиться, у нас есть очень способные люди. Но для меня это не проблема»,— сказал американский президент The New York Post.

Дональд Трамп подтвердил, что высокопоставленная американская делегация уже направилась в Исламабад на следующий этап переговоров. В составе делегации — вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Я полагаю, что на данном этапе никто не играет в игры»,— сказал господин Трамп. Тем самым он отверг заявления о том, что переговоры могут сорваться. При этом иранский МИД сегодня заявил, что власти не планируют встречаться с американской делегацией.

Последняя встреча делегаций Ирана и США состоялась 11 апреля в Исламабаде. Стороны не смогли достичь соглашения по ядерной сделке и договориться о правилах судоходства в Ормузском проливе. США позднее объявили, что следующая встреча пройдет в Пакистане на этой неделе. При этом иранские чиновники опасаются, что переговоры могут снова стать прикрытием для нападения США, рассказали источники Axios. Условием возобновления диалога иранские власти назвали прекращение морской блокады, писал Tasnim.

Лусине Баласян