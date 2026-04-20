Туристы остались без доступа

Туристы в Египте и Турции жалуются на проблемы с доступом к российским ресурсам. Сервисы не открываются при попытке подключиться к ним через Wi-Fi в отеле или местную мобильную сеть. Если зайти в приложение одного из агрегаторов для покупки билетов, то появляется уведомление с текстом «Кажется, у вас включен VPN». После соединение пропадает, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Аналогичные проблемы возникают во время оплаты бронирования на сайтах некоторых авиакомпаний.

Раньше доступ был ограничен только к порталу «Госуслуги» и другим правительственным ресурсам, но теперь не открываются даже банки и маркетплейсы, говорит жительница Турции Владислава. По ее словам, выручают, как ни странно, VPN-сервисы, но только те, которые позволяют менять IP-адрес на российский:

«Доступ к банковским сервисам — это постоянная проблема, работает нестабильно. Иногда удается зайти через VPN, иногда — что уже воспринимается как удача — напрямую. В настройках чаще ставлю Россию или Казахстан, так работает стабильнее. Причем сложности возникают не только с государственными сайтами, но и с обычными сервисами. Например, чтобы посмотреть цены на садовые беседки, пришлось включать VPN. Сервисы доставки цветов тоже работают с перебоями: я не могу отправить букет близким, находясь здесь, даже при наличии российской карты».

Впрочем, в странах СНГ проблем с доступом к российским ресурсам при подключении через местные сети не наблюдается, говорят собеседники “Ъ FM”. Жалобы действительно пока поступают только из Турции или например, Таиланда, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«Проблема сейчас не носит системный характер. Но интенсивность начала расти. На массовых направления — это Турция, Таиланд, Египет, Вьетнам, — при подключении к Wi-Fi теряется доступ. Пожалуйста, пользуйтесь роумингом, но это уже прямые затраты, которые будут влиять на стоимость отдыха. В борьбе с использованием VPN, доступ к большинству информационных ресурсов, связанных с реализацией и туристических продуктов остается заблокированным. Что можно порекомендовать российским туристам? Иметь российскую СИМ-карту с достаточным объемом трафика, чтобы например, докупить бронирования, поменять билеты. Нам обещали, что Max будет удобно использовать везде, и за границей в том числе, но с 17 апреля национальный мессенджер тоже стал блокировать свою платформу, если у вас определяется VPN. По факту сейчас за границей, кроме обычной мобильной связи, ничего не остается».

С 15 апреля владельцы российских ресурсов начали ограничивать доступ тем, кто использует VPN, сообщают источники “Ъ”. По информации издания, такое поручение дали в Минцифры, если его не исполнять, сервис может лишиться государственной аккредитации. То есть потерять право на страховые льготы и отсрочку сотрудников от мобилизации. При этом отличить обычный зарубежный трафик от соединения через VPN технически невозможно, объясняет глава информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин:

«С недавних пор появилось требование о блокировке доступа через VPN. За невыполнение — очень серьезные санкции. Поэтому и маркетплейсы, и операторы, и прочие участники, которые подпадают под это требование просто блокируют практически весь иностранный трафик. Потому что разобрать, где VPN, а где нет, очень сложно. В большинстве стран СНГ организация и управление прокси и VPN-сервисами очень жестко ограничена. По крайней мере, российские клиенты не могут. В Турции и Таиланд жестких законодательных требований нет, и там в принципе поднять VPN может много кто».

В то же время правительство разрабатывает сервис для того, чтобы соотечественники за рубежом не теряли доступ к «Госуслугам» и другим российским ресурсам, пишут «Известия». В Роскомнадзоре запрос “Ъ FM” перенаправили в Минцифры.

Никита Путятин