Хуснуллин назвал сроки принятия решения по семейной ипотеке

Власти России запустили социологический опрос, чтобы определиться с вариантом модернизации программы семейной ипотеки, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, решение будет принято до 1 июля.

Вице-премьер Марат Хуснуллин (слева)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вице-премьер Марат Хуснуллин (слева)

«Надеемся выбрать тот вариант, который будет наиболее приемлемым»,— сказал господин Хуснуллин журналистам (цитата по ТАСС). Варианты были разработаны совместно с Минфином и администрацией президента, уточнил вице-премьер.

Семейная ипотека действует до 2030 года. Ставка 6% предназначена для покупки квартиры в новостройке или строительства индивидуального жилого дома. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

Условия программы уже меняли — с февраля на одну семью можно оформить лишь одну семейную ипотеку, причем супруги должны выступать созаемщиками. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля проработать дифференциацию ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей.

