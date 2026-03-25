Мишустин поручил связать ставку семейной ипотеки с числом детей

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля проработать дифференциацию ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. Задание дано по итогам февральского отчета правительства в Госдуме и предложений депутатов.

В России ужесточили правила семейной ипотеки под 6%: с 1 февраля оформить можно только один кредит на семью. Если раньше каждый из супругов мог получить заем отдельно, теперь они выступают созаемщиками. При разводе долг придется делить или переоформлять на одного из них, повторно воспользоваться программой ни один из супругов не сможет. Одновременно снижена государственная компенсация банкам по таким кредитам.

В марте Минфин обсуждал изменение параметров программы, включая повышение лимитов кредита. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области показатель могут увеличить с 12 млн до 18 млн руб., для остальных регионов — с 6 млн до 9 млн руб.

Семейная ипотека остается самой массовой льготной программой. Ставка до 6% годовых доступна семьям с ребенком до 7 лет, ребенком-инвалидом, а также семьям с двумя несовершеннолетними детьми в малых городах и регионах с низкими темпами строительства. Программу также распространили на покупку жилья на вторичном рынке в городах с дефицитом новостроек.