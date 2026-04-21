Спирт и звезды

Крупнейший производитель спирта в России «Росспиртпром» ведет переговоры по покупке Stellar Group, выпускающей бурбон Steersman и коньяк Father’s Old Barrel. После приватизации «Росспиртпром» активно наращивает свое присутствие на алкогольном рынке: ранее компания уже выкупила татарский «Татспиртпром» и приобрела долю в Тульском винокуренном заводе 1911. Интерес к Stellar Group может объясняться ее развитой сетью дистрибуции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

О том, что «Росспиртпром» ведет переговоры по покупке Stellar Group, рассказал источник “Ъ” на алкогольном рынке. Еще один собеседник “Ъ” слышал про переговоры между компаниями. В «Росспиртпроме» и Stellar Group на запрос “Ъ” не ответили. Инвестбанкир Илья Шумов оценивает стоимость всего бизнеса Stellar Group с учетом долга в 4 млрд руб. и в 5 млрд руб. с учетом текущих обязательств.

Stellar Group, основанная в 2017 году в подмосковном Дмитрове, по собственным данным, способна выпускать 168,1 млн литров спиртного в год. В портфеле группы бренды бурбона Steersman, виски Mancatcher, водки «Печора». Согласно рейтингу A.List, принадлежащий компании коньяк Father’s Old Barrel в 2025 году стал вторым по популярности в российской рознице. По данным СПАРК, выручка Stellar Group в 2025 году составила 14,34 млрд руб., увеличившись на 17,36% год к году, чистая прибыль выросла на 181,4%, до 488,6 млн руб. Конечным бенефициаром компании является нидерландская Stichting Stellar Group, следует из ЕГРЮЛ. Ранее Forbes владельцами бизнеса называл Леонида Кимельфельда и Артема Сипакова.

«Росспиртпром» — крупнейший производитель спирта в России, созданный в 2009 году изначально как госкомпания. В холдинг входят восемь спиртовых заводов в разных регионах РФ. По последним имеющимся у “Ъ” данным, в январе—мае 2025 года компания выпустила 7,3 млн декалитров спирта, что на 21% меньше год к году. Согласно СПАРК, выручка компании в 2025 году выросла на 21,89%, до 2,7 млрд руб. «Росспиртпром» был выкуплен в ходе приватизации весной 2024 года за 8,289 млрд руб. ООО «Бизнес Альянс», принадлежащим бывшему топ-менеджеру АО «Тройка-Д Банк» Владимиру Акаеву. Сейчас в его собственности находится 49% в ООО «Бизнес Альянс», 51% бизнеса с июля прошлого года через ООО «Опал» принадлежит ЗПИФ «Батман».

Сейчас «Росспиртпром» активно наращивает свое присутствие на алкогольном рынке: ранее он уже выкупил у правительства Татарстана производителя водки «Татспиртпром». Оценочно эта сделка могла составить 20–25 млрд руб. (см. “Ъ” от 30 декабря 2025 года). До этого компания приобрела 51% в Тульском винокуренном заводе 1911. Как сообщал РБК в марте 2026 года со ссылкой на свои источники, «Росспиртпром» также ведет приговоры по покупке долей в трех ликероводочных заводах — Ladoga, ЛВЗ «Саранский» и винно-коньячном доме «Альянс-1892».

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отмечает, что большую часть своей продукции Stellar Group производит из импортных дистиллятов, которые не относятся к продукции «Росспиртпрома». По его мнению, главная причина интереса к компании — ее развитая дистрибуторская сеть. Кроме того, это может быть попыткой диверсифицировать бизнес, так как компания в основном специализируется на выпуске виски и коньяка, добавляет он.

Поскольку в скором времени изменится система уплаты акцизов и на алкогольные компании ляжет дополнительная финансовая нагрузка, интеграция производителей сырья и конечной продукции логична, рассуждает господин Шапкин. Концентрация финансовых потоков должна облегчить объединенным игрокам работу на рынке, констатирует эксперт. С 1 июля 2026 года уплачивать акциз на спирт необходимо в момент его непосредственной закупки у производителя. Сейчас при покупке спирта производителями алкоголя акциз уплачивается только в момент отгрузки готовой продукции. При этом у предприятий фактически есть отсрочка один-два месяца. В марте—апреле текущего года «Росспиртпром» начал продавать спирт только по предоплате. Такая мера может привести к ускоренной консолидации алкогольного рынка (см. “Ъ” от 24 марта).

Владимир Комаров