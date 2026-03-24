В долг больше не наливают

По информации “Ъ”, крупнейший производитель спирта в России «Росспиртпром» изменил систему работы с контрагентами: с апреля 2026 года компания будет отгружать продукцию только по предоплате. На рынке это связывают с изменением порядка уплаты акциза, которое вступит в силу в июле этого года: если ранее акциз платил сам ликероводочный завод, то теперь — и производитель сырья. От алкогольных компаний это потребует привлечения дополнительных финансовых ресурсов, что может привести к росту цен на алкоголь.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С начала марта 2026 года «Росспиртпром» начал продавать спирт ряду алкогольных компаний только по предоплате, рассказал собеседник “Ъ” на рынке. По его словам, все остальные предприятия «поставлены перед фактом», что с 1 апреля с ними также будут работать только по предоплате. Ранее условия оплаты спирта определялись индивидуально — отсрочка иногда могла составлять 30–70 дней. Еще один источник “Ъ” среди крупных производителей алкоголя подтвердил эту информацию. В «Росспиртпроме» от комментариев отказались.

«Росспиртпром» — крупнейший производитель спирта в России, созданный в 2009 году как госкомпания. Ему принадлежит восемь спиртовых заводов в Тульской, Курской, Новосибирской областях, Республике Северная Осетия — Алания и Кабардино-Балкарии. Согласно последним имеющимся у “Ъ” данным участников алкогольного рынка, в январе—мае 2025 года компания выпустила 7,3 млн декалитров спирта, что на 21% меньше год к году. По данным СПАРК, в 2024 году выручка «Росспиртпрома» увеличилась на 23,3% год к году, до 2,2 млрд руб.

Весной 2025 года ООО «Бизнес Альянс», принадлежащее бывшему топ-менеджеру АО «Тройка-Д Банк» Владимиру Акаеву, приватизировало «Росспиртпром» за 8,289 млрд руб. Сейчас в ООО «Бизнес Альянс» господину Акаеву принадлежат 49%. Остальные 51% с июля прошлого года через ООО «Опал» находятся в собственности ЗПИФ «Батман».

Если закупка спирта переведена на предоплату, а торговые сети, как и раньше, будут платить с отсрочкой, вся финансовая нагрузка ляжет на производителя алкоголя, говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. По его мнению, сети на работу по предоплате, скорее всего, не перейдут, в результате производители алкоголя будут фактически кредитовать всю цепочку за свой счет. В лучшем положении окажутся те компании, у которых есть собственные спиртовые заводы.

По словам собеседника “Ъ”, вводимая «Росспиртпромом» мера связана с подготовкой к изменениям в уплате акциза, вступающим в силу с 1 июля 2026 года. Сейчас спирт, покупаемый производителями алкоголя, не облагается акцизами. Его оплачивают только в момент отгрузки готовой продукции (фактическая оплата производится в конце следующего месяца). То есть у предприятия есть один-два месяца на получение средств с ритейла за отгруженный товар, поясняет собеседник “Ъ”. Но с 1 июля уплачивать акциз будет необходимо в момент закупки спирта у производителя.

По оценке Андрея Московского, покупка спирта только по предоплате потребует от предприятий привлечения дополнительного финансирования в размере 7–8% от оборота по спиртовой продукции — это очень серьезная сумма для водочного бизнеса. Эксперт считает, это приведет к ускоренной консолидации алкогольного рынка: «Сильные игроки такой цикл еще выдержат, а слабые — уже нет». Кроме того, оставшиеся на рынке компании будут осторожнее с ассортиментом, новинками и менее оборачиваемыми позициями, отмечает господин Московский. У кого не окажется подушки ликвидности, тем придется сокращать объемы, уходить в нишевые сегменты, а в ряде случаев думать о продаже или ликвидации завода, объясняет эксперт.

Как ранее сообщал “Ъ”, в условиях общего спада реализации спиртного у крупных производителей получается увеличивать продажи. В то же время региональные игроки столкнулись с падением спроса на свою продукцию, которая оказалась неконкурентоспособной из-за повышения минимальных цен и политики торговых сетей (см. “Ъ” от 31 октября 2025 года).

Владимир Комаров