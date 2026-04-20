Обладатель Кубка UEFA Георге Хаджи возглавил сборную Румынии по футболу

Георге Хаджи назначен на пост главного тренера сборной Румынии по футболу. Об этом сообщается на сайте Румынской федерации футбола (FRF).

Главный тренер сборной Румынии по футболу Георге Хаджи

Фото: David W Cerny / Reuters Главный тренер сборной Румынии по футболу Георге Хаджи

«Георге Хаджи, символ выдающихся достижений, подписал соглашение на следующие два отборочных цикла с целью вернуть национальную сборную в элиту мирового футбола»,— сказано в заявлении организации.

На этом посту 61-летний Георге Хаджи сменил Мирчу Луческу, который по состоянию здоровья покинул свою должность в начале апреля. Через несколько дней специалист скончался на 81-м году жизни после перенесенного инфаркта.

На протяжении игровой карьеры Георге Хаджи выступал за румынский «Стяуа», испанские «Реал» и «Барселону», итальянскую «Брешию» и турецкий «Галатасарай», вместе с которым брал Кубок и Суперкубок UEFA, а также четыре раза выигрывал чемпионат страны.

В 2001 году Хаджи был назначен главным тренером сборной Румынии, однако вскоре покинул пост, поскольку команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2002 года. Специалист возглавлял турецкие «Бурсаспор» и «Галатасарай», а также румынские «Политехнику», «Стяуа», «Вииторул» и «Фарул».

