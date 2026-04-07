Наставник-история

В возрасте 80 лет после сердечного приступа скончался Мирча Луческу. Одной из самых примечательных фигур, когда-либо появлявшихся в мировом футболе, его сделала уникальная тренерская карьера, которая растянулась на полвека и в которой у румынского наставника было множество команд из разных стран, включая российский «Зенит», и множество трофеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирча Луческу

Фото: Gleb Garanich Action Images / File Photo / Reuters Мирча Луческу

Фото: Gleb Garanich Action Images / File Photo / Reuters

Мирча Луческу умер фактически на сцене. Острый инфаркт, потребовавший введения в искусственную кому, он перенес вскоре после состоявшегося 26 марта матча, в котором руководимая им сборная Румынии уступила туркам в полуфинальном матче стыкового мини-турнира, определявшего обладателя путевки на летний чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. Перед игрой Луческу совершенно не походил на тренера-«динозавра»: шутил, пил кофе чашка за чашкой, строил планы. Луческу, который, кажется, существовал вечно.

На самом деле Мирча Луческу был очень хорошим и очень известным игроком, проведшим в те времена, когда мир восхищался Пеле, Эйсебио, Францом Беккенбауэром, Бобби Чарльтоном, более шести десятков матчей за национальную сборную, треть из них — в роли капитана.

Румыны с крайним форвардом Луческу здорово удивили на мировом первенстве в 1970 году. Он не вышли из группы, но обыграли крепких в те времена чехословаков и упорно рубились с двумя командам-монстрами – английской, победительницей предыдущего чемпионата, и бразильской. Она в Мексике возьмет золото в таком стиле, что ее игра до сих пор считается чуть ли не эталоном футбольной эстетики. Так вот, румыны на фоне бразильцев смотрелись вполне достойно.

Но тренерская карьера, конечно, возвела Мирчу Луческу в особенный ранг. И это притом, что в ней не было каких-то фантастических по яркости пиков – хотя бы одного. Ее исключительность в другом.

Сборную Румынии Мирче Луческу впервые доверили — страшно представить — в начале 1980-х, когда он был еще совсем молод.

В 36 лет серьезные команды тогда получали редко. Луческу проявил себя быстро, выведя румын на французский чемпионат Европы. Это сейчас в континентальных первенствах выступают 24 команды, но в 1984 году их было всего восемь. Пройти отбор, да еще одолев в нем итальянцев, действующих чемпионов мира, для румынской сборной было большущим достижением.

Со следующей квалификацией – к мировому первенству 1986 года – у Луческу не сложилось. Из сборной пришлось уйти в родное бухарестское «Динамо». Однако все те, кому довелось тренировать ее после него, даже не собирались спорить с тем, что выезжают прежде всего на наследии предшественника. Это он придумал для сборной игровые схемы, подбирал под них исполнителей, рассмотрев, например, колоссальный талант в 18-летнем Георге Хаджи, которого, когда он, плеймейкерский талант, расцветет во всей красе, назовут «карпатским Диего Марадоной».

Наследие принесло сборной Румынии три подряд выхода в play-off чемпионатов мира. На втором из них, в 1994 году, она, снеся аргентинцев, едва не проникла в полуфинал – помешала неудача в серии пенальти со шведами в четвертьфинале.

К тому моменту Мирча Луческу уже покинул Румынию, свергнувшую коммунизм и не разрешавшего спортивным героям уезжать за границу Николае Чаушеску, выбрав для развития близкую по языку и духу Италию. Отрезки, проведенные им в «Пизе», «Брешии», «Реджане», издалека не похожи на чрезвычайно успешные, но факт, что в Италии о нем говорили: ставит интересный футбол, использует диковинную программу электронного мониторинга состояния игроков, которую сам придумал и помогал разрабатывать, раскрывает одаренных юнцов – Диего Симеоне, Андреа Пирло.

В конце концов репутация трендового тренера привела его в 1998 году в находившийся в расцвете со всех точек зрения «Интер» с Роналдо, Роберто Баджо, Хавьером Дзанетти, Иваном Саморано и еще целой группой футбольных героев. В Милане Мирча Луческу продержался несколько месяцев. Зато его увольнение осчастливило турецкий «Галатасарай», который, пригласив румына, моментально взял Суперкубок Европы, выиграв у «Реала».

Наиболее успешный период творчества Луческу связан с отъездом из Турции, где он возглавлял еще «Бешикташ», в новую для Луческу страну. В 2004 году его переманил украинский «Шахтер», фонтанировавший амбициями.

С румынским путешественником он попал в яблочко – восемь золотых наград чемпионата, шесть Кубков плюс триумф в Кубке UEFA в 2009-м перед переименованием турнира в Лигу Европы, первый еврокубковый триумф для независимого украинского футбола.

Рассчитывал на такое же попадание и «Зенит». В Санкт-Петербурге Мирча Луческу оказался в 2016 году, попрощавшись наконец с «Шахтером». Но в России у него получилось так себе: завоевал только Суперкубок, а третье место в национальном первенстве с пролетом мимо Лиги чемпионов вылилось в отставку.

Так что российский опыт ограничился единственным сезоном, за которым последовало назначение в сборную Турции, при Луческу показывавшей скромные результаты, и возвращение в Украину – уже на пост главного тренера киевского «Динамо», основного конкурента «Шахтера». В нем он добыл комплект призов – из золота чемпионата, Кубка и Суперкубка, который стал для него последним в биографии и подвел черту под списком выигранных румыном в разных государствах трофеев. Их 38. Больше в истории футбола лишь у двух тренеров – Алекса Фергюсона и Пепа Гвардьолы.

А тем временем в сборной Румынии в Мирче Луческу, пожилом, но не теряющем бодрости человеке, увидели того, кто после очередного провала — на чемпионате Европы 2024 года — способен вернуть ей лоск и славные 1990-е. И по ходу отбора к североамериканскому первенству даже были намеки на то, что вернуть благодаря отказывающемуся стареть, мириться с навалившимися болячками ветерану удастся. Мирча Луческу их по крайней мере замечал. Спокойно перенести проигрыш туркам ему было сложно.

Алексей Доспехов