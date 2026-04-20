Росприроднадзор одобрил II очередь модернизации Нижегородской станции аэрации
Проект реконструкции Нижегородской станции аэрации (НСА) прошел экологическую экспертизу. Центральный аппарат Росприроднадзора выдал заказчику АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО) положительное заключение сроком на пять лет — до 16 апреля 2031 года.
Экологическая экспертиза необходима для заключения госэкспертизы по всей проектной документации второй очереди модернизации НСА.
Как писал «Ъ-Приволжье», в заочных общественных обсуждениях оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при реконструкции второй очереди станции аэрации принял участие один человек.
В конце 2025 года завершился первый этап реконструкции, проводимой подведомственным Минстрою России «Роскапстроем». После этого в ОКО сообщали, что подрядчик устраняет недостатки, а в апреле 2026 года заказчик решил расторгнуть с ним контракт и направил в ФАС заявку о включении «Роскапстроя» в реестр недобросовестных поставщиков.
На текущий момент в карточке контракта его стоимость указана в размере 11,76 млрд руб. Он пока не расторгнут и включает работы как по первому, так и по второму этапу.
Контракт на полную реконструкцию НСА заключили в 2022 году за 10,8 млрд руб. Затем проект потребовал корректировки, реконструкцию поделили на этапы. Стоимость первого оценена в 7,32 млрд руб. На второй в 2026-2030 годах планируют выделить еще 20 млрд руб.