ОКО расторгает контракт на реконструкцию нижегородской станции аэрации

АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, бывшее АО «Нижегородский водоканал») в одностороннем порядке решило расторгнуть заключенный с ФАУ «Роскапстрой» контракт по реконструкции Нижегородской станции аэрации. Об этом говорится в документах ФАС РФ.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Обновленный цех дефосфотации НСА

Как писал «Ъ-Приволжье», подведомственный Минстрою России федеральный генподрядчик был назначен на работы по модернизации нижегородских очистных сооружений в 2022 году. Сметная стоимость проекта составляет 11,76 млрд руб.

Теперь, когда первый этап модернизации завершен, ОКО как муниципальный заказчик отказалось от исполнения договора с «Роскапстроем» и подало заявление о включении федерального учреждения в реестр недобросовестных поставщиков. Дело рассматривается в нижегородском УФАС, сотрудники которого запросили документацию по самому финансово емкому контракту Нижнего Новгорода и объяснения сторон.

В ОКО подтвердили факт подачи документов в ФАС. Дальнейшие комментарии по поводу претензий к генподрядчику в компании пообещали дать позже. Известно, что сроки исполнения работ на станции аэрации срывались, а в феврале на объекте обвалился купол отстойника.

Зампред комитета по экологии Госдумы РФ Жанна Рябцева, критиковавшая работу федерального подрядчика в регионах, заявила, что Нижний Новгород подал на включение «непотопляемого “Роскапстроя”» в РНП, и к этому шли два года. «Надо было видеть, как сегодня на правительственном Инциденте (Инцидент №55, разбор итогов исполнения госпрограммы “Оздоровление Волги” по созданию очистных сооружений) профильные чиновники корчились под вопросами прокуратуры. Прямо экзорцизм какой-то», — сообщила депутат Рябцева, пообещав еще много уголовных дел «разномастному ворью».

