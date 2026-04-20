Талант хода

В споре за статус главного вундеркинда современных шахмат вперед, кажется, вырвался вундеркинд из Турции, раньше никогда не ассоциировавшейся с выдающимися достижениями. Ягыз Каан Эрдогмуш стал первым в истории 14-летним игроком, которому удалось преодолеть рейтинговую отметку 2700 пунктов, считающую показателем исключительного класса. Этот его рекорд вряд можно назвать удивительным, учитывая, что в своем возрасте Эрдогмуш уже имеет довольно внушительный шахматный бэкграунд.

Ягыз Каан Эрдогмуш

Фото: Michal Walusza / FIDE Ягыз Каан Эрдогмуш

Итог одного очень компактного апрельского соревнования привлек почти такое же внимание шахматного сообщества, как и итог практически совпавшего с ним по срокам соревнования куда более масштабного и важного — Кандидатского турнира на Кипре, принесшего узбеку Жавохиру Синдарову ранг претендента на статус чемпиона мира.

Clash of Generations, «Битва поколений» — мероприятие, которое провела в Монако местная федерация шахмат. Оно представляло собой матч из шести партий с классическим контролем времени с участием игроков двух разных генераций. В нем 14-летний турок Ягыз Каан Эрдогмуш встречался с 51-летним болгарином Веселином Топаловым. Человеку, не очень хорошо знакомому с шахматными реалиями, результат поединка мог показаться совершенно сенсационным.

Школьник в нем со счетом 6:1, выиграв четыре партии, две сведя вничью и лишь раз очутившись в довольно сложной позиции, разбил соперника из топ-30 мирового рейтинга с чрезвычайно громким именем.

Топалов в нулевые находился возле верхушки шахматной иерархии, боролся с Владимиром Крамником за звание чемпиона мира, уступив выдающемуся российскому гроссмейстеру в скандальном матче 2006 года в упорной борьбе. Человек, с реалиями знакомый, конечно, должен был воспринять результат гораздо спокойнее. Топалов на самом деле на элитном уровне в последнее время состязается редко, насчет его тонуса есть сомнения, а противостоял ему уж слишком особенный школьник.

Это был уже третий релиз Clash of Generations, и в предыдущих двух, прошлогодних, также участвовал Ягыз Каан Эрдогмуш, поочередно одолевший в «классику» двух знаменитостей с шикарным послужным списком и моложе Веселина Топалова — россиянина Петра Свидлера и француза Максима Вашье-Лаграва. А новый матч, видимо, окончательно закрепил за турецким юношей статус главного вундеркинда современных шахмат. По крайней мере формальная причина называть его главным теперь весьма веская.

Как известно, наиболее понятный способ определить силу игрока в шахматах — это его рейтинг. Так вот, есть отметка, которая считается показателем не просто высочайшего, а исключительного класса, для «супергроссмейстеров». Это — 2700 пунктов. Классификация FIDE обновляется в начале каждого месяца. В текущей, апрельской, рейтинг 2700 и выше имеет всего 31 шахматист. Эрдогмуш же с показателем 2687 находится на 38-й позиции.

Однако победа над Топаловым обеспечила ему 22 рейтинговых балла. Это значит, что в режиме live рубеж 2700 ему уже покорился, а официально этот факт зафиксирует следующая квалификация, майская.

По скорости его преодоления Ягыз Каан Эрдогмуш установит рекорд. Причем рекорд впечатляющий. Дело в том, что до сих пор быстрейшим восхождением к 2700 было восхождение китайца Вэй И. Он совершил его более десяти лет назад, в 2015 году. И в тот момент Вэй И было уже 15 лет.

Гораздо позже Эрдогмуша — в 16 — в «клуб 2700» вступали и нынешний чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу, и даже сам Магнус Карлсен, норвежец, который, хотя и добровольно расстался с титулом чемпиона мира по шахматам, все равно остается их безусловным фронтменом.

С Карлсеном, между прочим, Эрдогмуша довольно часто сравнивают. Не из-за стиля игры, а в первую очередь из-за того, что также представляет страну, которая пока с грандиозными шахматными свершениями совершенно не ассоциируется — скорее периферия в географии вида. Но и на периферии каким-то образом созрел уникальный бриллиант.

В шахматном мире биография Ягыза Каана Эрдогмуша уже прекрасно известна. Влюбился в игру в детском саду, потом, когда пришли успехи на детских и юношеских соревнованиях, заинтересовал миллиардера Эврена Учока, увлекшегося шахматным меценатством и взявшего под опеку группу юных дарований. В 12 лет добился высшего в шахматах звания международного гроссмейстера. Тут с рекордом не срослось — чуть-чуть, несколько месяцев, уступил американцу Абхиманье Мишре, который постарше. Зато, в отличие от Мишры, после почетного события продолжил бурно прогрессировать, тут же побив рейтинговый рекорд для игроков до 13 лет, четверть века принадлежавший Юдит Полгар, и уже ворвался во взрослые турниры, наводя там шороху.

В 2025 году Эрдогмушем, с которым в качестве тренера работает замечательный азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров, восхищались на самаркандском Grand Swiss, важном в чемпионском цикле соревновании. Выступил уверенно, но потряс прежде всего партией против индийца Адитъи Миттала. В ней Эрдогмуш провернул невероятную комбинацию: позволил оппоненту поставить на доску второго ферзя, своего единственного пожертвовал — и поставил мат пешкой. Партию называли «бессмертной» — по аналогии с самыми красивыми партиями всех времен, которые занимают видное место в шахматных пособиях для любителей.

В январе 2026 года Эрдогмуш принял участие в супертурнире в Вейк-ан-Зе, престижнее которого нет. А в нем, набрав больше половины из стоявших на кону очков — 7 из 13, финишировал в середине таблицы вровень с игравшими в Кандидатском турнире голландцем Анишем Гири и немцем Маттиасом Блюбаумом и впереди Гукеша Доммараджу. Иными словами, какой бы ни была сегодняшняя форма Веселина Топалова, ничего случайного в 2700 турецкого парня нет.

Как нет ничего странного в его амбициях. Сам Ягыз Каан Эрдогмуш в Монако говорил о том, что уже потихоньку нацеливается на отметку 2800. А в данный момент за нее забрались только двое — Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура. Но всем, кто смотрел трансляцию Clash of Generations, наверняка врезались в память слова Шахрияра Мамедьярова. «Хочу, чтобы Ягыз был первым игроком с рейтингом 2900»,— сказал он, добавив, что «люди не видят и пяти процентов» «шахматных знаний и умений» его ученика.

Алексей Доспехов