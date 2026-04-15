Грандиозный творческий узбек

Стремительно помолодевшие в последние годы шахматы дождались матча за самое престижное в них звание, в котором каждому из его участников будет всего 20 лет. Индиец Гукеш Доммараджу, обладатель чемпионского титула, сыграет в нем против узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова, досрочно победившего в кандидатском турнире в кипрском Пафосе. Причем в этом поединке фаворитом, кажется, будет не юный чемпион, скисший после своего триумфа, а юный претендент, набравший потрясающую форму.

Фото: Michal Walusza / FIDE Блестящая игра Жавохира Синдарова (на фото) на кандидатском турнире сделала его фаворитом в предстоящем матче за звание чемпиона мира с Гукешем Доммараджу

Фото: Michal Walusza / FIDE

Состоявшийся 15 апреля заключительный тур мужского кандидатского турнира, который принимал кипрский Пафос, превратился, по сути, в формальность. В этом состязании существует один-единственный, зато очень ценный приз — полагающийся за первое место статус претендента на титул чемпиона мира. Но его заранее, за тур до финиша, обеспечил себе узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров, сыгравший вничью с отстававшим на два очка ближайшим преследователем — голландцем Анишем Гири — и очутившийся вне зоны досягаемости для него.

Место и точные даты проведения матча за чемпионское звание, в котором узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров будет соперничать с его обладателем — индийцем Гукешем Доммараджу, будут определены Международной шахматной федерацией (FIDE) позже.

Известно лишь, что он состоится в конце года. Но кое-какую исключительную особенность, выделяющую его среди всех предшествовавших ему поединков, разглядеть несложно.

Символом радикального «омоложения» современных шахмат, «компьютерной эпохи», ускорившей созревание талантов, был, конечно, и предыдущий чемпионский поединок. Он прошел на излете 2024 года в Сингапуре, и в нем опытного чемпиона — китайца Дин Лижэня — одолел 18-летний претендент Гукеш Доммараджу. В прежние времена невозможно было представить, чтобы в его возрасте даже игрок экстраординарного дарования хотя бы приближался к титулу, борьба за который, как считалось, требует прежде всего матерости, зрелости.

Рекорд индийца в новом поединке побит не будет. Но его все равно можно считать символом в каком-то смысле еще более ярким. Дело в том, что состав матча не наполовину, а полностью сформирован из вчерашних юниоров, потому что Жавохир Синдаров — почти ровесник Гукеша Доммараджу. Он всего на полгода старше, и на момент старта матча ему, как и оппоненту, будет 20.

Сходство, однако, этим не исчерпывается. Взлет Гукеша Доммараджу изумил прежде всего своей стремительностью: только что вроде осваивался в элите, а тут уже бьет ее. Но история Жавохира Синдарова еще интереснее.

Самое шокирующее признание Жавохир Синдаров сделал, видимо, сразу после партии против Аниша Гири, когда принялся вспоминать, что происходило с ним ровно год назад. А ровно год назад, в апреле 2025-го, он и не думал о том, что вскоре подберется к шахматной вершине.

Выяснилось, что он даже шахматам уделял не так много внимания, как те, кто видит ее в прицел, а, например, вместо того, чтобы часами анализировать позиции, оттачивать варианты, продолжал чуть ли не ежедневно резаться в Counter-Strike. Синдаров, правда, дал понять, что совершенно не жалеет о своем увлечении компьютерными играми: может, оно как раз помогло не зациклиться на основной профессии, разгрузиться, сохранить свежесть.

Строго говоря, никто и не удивился, когда он сознался в недавнем отсутствии каких-либо великих амбиций и великих планов. Факт, что Жавохира Синдарова не выделяли из общего плотного ряда восходящих звезд. Он и в своей-то родной стране не был первым номером. Первым был имевший куда больше достижений Нодирбек Абдусатторов.

Это его, а не Синдарова сравнивали с шахматными фронтменами — с тем же норвежцем Магнусом Карлсеном, отказавшимся в 2022 году от чемпионского титула, который принадлежал ему около десяти лет. Нодирбек Абдусатторов между тем не смог отобраться в восьмерку участников кандидатского турнира, а Жавохир Синдаров смог, во второй половине 2025 года внезапно набрав потрясающую форму. Сначала — неплохое выступление на Grand Swiss в Самарканде, затем — золото Кубка мира на Гоа, отправившее его в Пафос, затем, уже в 2026-м,— второе, за Абдусатторовым, место на супертурнире в голландском Вейк-ан-Зе.

Продолжением этой сумасшедшей траектории был кандидатский турнир. Синдаров по чисто формальным признакам из-за куда более скромного бэкграунда котировался в нем куда ниже, скажем, двух располагающихся в классификации FIDE за Карлсеном американских мэтров — Фабиано Каруаны и Хикару Накамуры, многим экспертам казалось, что он в одной нише не с ними, а скорее с так и не скинувшим аутсайдерский ярлык россиянином Андреем Есипенко, чей послужной список также смотрелся скромным на фоне послужных списков заслуженных ветеранов.

Жавохир Синдаров сыграл так, что послал в нокаут всех, кто полагал, будто понимает в шахматах все. К финальному туру в его активе было невиданное для нынешнего, введенного в 2013 году формата турнира число выигранных партий — 6 из 13 — и ни единой осечки.

Синдаров, разумеется, уверял, что день ото дня ему становилось все сложнее справляться с давлением. Но вообще-то со стороны казалось, что играет он легко и практически без напряжения открывает себе путь к венчающему год матчу, в котором именно узбекский претендент, а не индийский чемпион, похоже, обречен иметь статус фаворита.

Оценивать расклад иначе было странно, сравнивая сегодняшний тонус Жавохира Синдарова с тонусом Гукеша Доммараджу. Индиец, словно раздавленный собственным триумфом в Сингапуре, после него терпел провал за провалом. На Grand Swiss — позиция в пятом десятке, на Кубке мира — вылет в третьем круге, в Вейк-ан-Зе — подвал десятки, на крупном турнире в Праге в марте — опять он, подвал… Примерно то же самое творилось с Дин Лижэнем: после того как весной 2023 года он подобрал оставленное Магнусом Карлсеном вакантным звание, не позволив захватить его россиянину Яну Непомнящему, скис моментально. Тянет уже на какой-то тренд.

Алексей Доспехов