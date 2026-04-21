В Подмосковье сформировался «железный пояс» из контейнеров с неизвестным содержимым

Московская область стала первым регионом России, чьи власти ужесточили правила размещения порожних морских контейнеров на своей территории. О том, зачем потребовалось изменение нормативов, какая ситуация сложилась в подмосковном секторе контейнерного хранения и как будут проходить проверки грузов, «Ъ-Review» рассказал генеральный директор компании «Единый оператор» Максим Страхов.

Генеральный директор компании «Единый оператор» Максим Страхов

— Что изменилось в работе контейнерных терминалов в Подмосковье после утверждения новых правил?

— Новые требования вступили в силу с 2 июля 2025 года и коснулись площадок по хранению пустопорожних морских контейнеров в Московской области. Ключевые моменты в них — наличие на площадке инспекционно-досмотрового комплекса, который может сканировать и грузы, и транспорт, а также подключение к системе «Безопасный регион». Теперь все контейнерные площадки должны иметь регистрацию, у них должны быть согласованное примыкание к железнодорожным станциям или федеральным трассам, договоры на обращение с твердыми коммунальными отходами, а также необходимая инфраструктура: погрузо-разгрузочная техника, ограждение, охрана, освещение, водоотведение, система фото- и видеофиксации перемещения контейнеров.

— С чем связано введение таких требований?

— Новые правила появились во исполнение президентского указа о повышенных мерах безопасности в условиях проведения СВО и в связи с участившимися диверсионными действиями. В Московской области на хранении находится самое большое количество пустых контейнеров — это несет определенные риски. Второй причиной стали проведенные в 2024–2025 годах властями Московской области проверки контейнерных площадок, которые выявили многочисленные нарушения. Например, у 233 из 244 территорий, где размещались контейнеры, не было согласований по съездам и примыканиям к дорогам, а также нормативных подъездов и зон отстоя большегрузов. То есть большегрузы разбивали муниципальные дороги и ожидали разгрузки фактически в жилых зонах.

Большие вопросы к организаторам таких стихийных площадок хранения были и у налоговой службы. В 2024 году 358 компаний из так называемой серой зоны заплатили в бюджет всего 16 млн руб. Для сравнения, только три крупнейших транспортно-логистических центра Подмосковья в среднем в год платят 3,2 млрд руб. налогов.

Такие полулегальные площадки наносят и экологический ущерб, так как у них отсутствует водоотведение. Из-за этого смывы красок, ржавчины и других вредных веществ проникают в почву, вызывая окисление и выделение ядовитых соединений, которые потом могут попасть и в водные объекты. Кроме того, 66% имеющихся терминалов для хранения контейнеров были размещены на земельных участках с нарушением вида разрешенного использования. По документам эти территории относились к сельхозземлям, землям общего пользования или личным подсобным хозяйствам.

— Почему эксперимент начался именно с Подмосковья?

— Московская область — крупнейший в России логистический хаб, 80% всех грузов в ЦФО приходится на Московский транспортный узел. В 2024 году объем перевозок составил 1,8 млн TEU (20-футовые морские контейнеры, принятая в отрасли единица измерения.— «Ъ-Review»), а в 2026 году, по прогнозам, может возрасти до 3 млн TEU.

По статистике, более 20% контейнеров не возвращаются в обратном направлении. Такой перекос связан с тем, что из Китая в Россию импортируется в контейнерах гораздо больше грузов, чем экспортируется обратно. Обратно в основном едет сырье, которое везут не в контейнерах, а в полувагонах или цистернах. Соответственно, из оставшегося объема небольшая часть продается на стройки или для личного использования, а остальное оседает на хранении в области. Причем большая часть оказывается как раз в так называемой серой зоне — без досмотра, без охраны, часто в чистом поле на сельскохозяйственных землях или рядом с населенными пунктами.

— Насколько остро стоит эта проблема сейчас?

— Объем не востребованных в Московской области контейнеров на 2025 год достиг 300 тыс. По сути, в Подмосковье сформировался «железный пояс», сжимающий столицу, из трех сотен тысяч контейнеров, которые непонятно кому принадлежат, с неизвестным содержимым. Что не может не вызывать обеспокоенность у силовых ведомств региона в условиях СВО и развернувшейся диверсионной войны. В таких контейнерах легко спрятать взрывные устройства, передатчики сигнала, выпустить рой дронов, а также использовать для теневой логистики и хранения. Ситуация однозначно требовала наведения порядка и введения в систему хаотичного и непрозрачного рынка хранения пустых грузовых контейнеров.

— Есть ли аналогичные проблемы в других регионах? Может ли в дальнейшем опыт Подмосковья использоваться по всей России?

— Да, безусловно, такие проблемы есть, они мало чем отличаются от того, с чем столкнулось Подмосковье. Поэтому мы уверены, что по результатам эксперимента в Московской области опыт переймут власти других регионов. Если обратить внимание на соседний Китай, там бесконтактный досмотр уже давно является нормой. И, разумеется, по мере развития компания «Единый оператор» готова предложить свой опыт и в других регионах.

— В конце апреля «Единый оператор» планирует запустить в МО новый комплекс по хранению крупногабаритных контейнеров. Он будет соответствовать новым правилам?

— Конечно. Наш логистический терминал в промышленной зоне Люторецкое города Чехова станет первым в России терминалом, соответствующим новым стандартам размещения хранения контейнерных площадок. Кроме того, он станет крупнейшим контейнерным терминалом по хранению в Московской области. На 30 га его площади можно разместить более 60 тыс. TEU (контейнеров), а пропускная способность составит до 1 тыс. контейнеров в сутки. Терминал оснащен самой современной техникой и инфраструктурой. В дальнейшем планируется открытие еще двух аналогичных терминалов на востоке и севере Московской области. Инвестором также станет ООО «Единый оператор».

— Как будет осуществляться контроль и досмотр контейнеров?

— За безопасность площадки будет отвечать инспекционно-досмотровый комплекс СТ-2630П, разработанный компанией «Скантроник Системс», входящей в структуру ГК «Ростех». Он позволяет досматривать весь груз на транспортном средстве и в контейнере без его вскрытия и ручного досмотра независимо от плотности укладки. При этом ИДК способен пропускать 120 транспортных средств в час, то есть в среднем досмотр занимает всего 30 секунд. Во время досмотра водителю даже не нужно останавливать автомобиль и выходить из него. Проверка проводится в движении до 15 км/ч. Сканер распознает четыре группы материалов по атомарному номеру, а его проникающая способность по стали — 320 мм (это значительно выше любых других комплексов этого класса). Режим высокого разрешения позволяет проводить анализ мелких структур и зон с минимальными плотностями.

— Когда начнется строительство новых комплексов? Понятны ли уже их параметры?

— В первом квартале 2027 года планируется открытие терминала вблизи железнодорожной станции Электроугли, площадка рядом со станцией Белый Раст должна быть введена в эксплуатацию до конца 2027 года. Параметры у них будут такие же, как и у открываемой площадки в Чехове: полное соответствие стандартам, утвержденным правительством Московской области. Это количество площадок должно покрыть большую часть потребностей в хранении крупногабаритных контейнеров.