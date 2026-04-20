Глава Минздрава Кубани отказался дать показания по делу бывшей вице-губернатора

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, находящийся под стражей, отказался в суде давать показания по уголовному делу бывшего вице-губернатора региона Анны Миньковой. Чиновник воспользовался правом оглашения ранее данных показаний. Об этом сообщает ТАСС.

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов

Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края

Бывшего вице-губернатора Минькову задержали 27 января по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. В тот же день в кабинете министра Филиппова прошли обыски. Имущество бывшей чиновницы стоимостью 338 млн руб. обратили в доход государства 8 апреля.

О задержании Евгения Филиппова стало известно 17 марта. «Ъ» писал, что уголовное преследование министра инициировала ФСБ. В начале апреля суд обратил в доход государства активы, которые принадлежали чиновнику и его доверенным лицам, на 1,9 млрд руб. Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что министр Филиппов мог использовать свое должностное положение для получения незаконных доходов.