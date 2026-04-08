Имущество бывшего вице-губернатора Кубани Анны Миньковой обращено в доход РФ

В Краснодаре суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в казну имущества Анны Миньковой и ее родственников. Госпожа Минькова занимала должность заместителя губернатора Краснодарского края до октября 2025 года. Объединенная пресс-служба судов региона сообщает, что государству отошли активы рыночной стоимостью 338 млн руб. С ответчиков также взыскали 90 млн руб., полученных ранее за проданное имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Минькова

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Иск Генпрокуратуры рассматривался в закрытом режиме. По информации пресс-службы, суд согласился с доводами надзора о том, что Анна Минькова в период работы в должности заместителя главы края приобрела имущество, стоимость которого существенно превышает законный доход ее семьи. Для сокрытия своего реального имущественного положения чиновница регистрировала активы на близких родственников.

По итогам рассмотрения заявления прокуратуры конфискованы активы, приобретенные за счет источников, законность которых не подтверждена. В иске упоминаются пять земельных участков, три жилых дома и четыре квартиры в Краснодаре и в Тимашевском районе, три нежилых помещения общей площадью более 7 тыс. кв. м, а также шесть автомобилей.

Анна Минькова работала на посту вице-губернатора Кубани с апреля 2015 по октябрь 2025 года, затем перешла на должность директора краевой медиагруппы «Кубань 24». В январе 2026 года бывшая чиновница была арестована по подозрению в мошенничестве и помещена под домашний арест.

Анна Перова, Краснодар