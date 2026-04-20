WSJ: главу Пентагона раскритиковали за конфликт с военным министром
Конфликт между министром войны США Питом Хегсетом и министром по делам сухопутных войск (СВ) Дэниелом Дрисколлом вышел за пределы служебных кабинетов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Министр войны США Пит Хегсет (крайний справа) и министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл (второй слева)
Фото: Mark Schiefelbein / AP
В начале апреля стало известно, что Пит Хегсет попросил немедленно уйти в отставку начальника штаба СВ генерала Рэнди Джорджа. На его место он назначил своего бывшего военного советника генерала Кристофера Ланева.
При этом, отмечают наблюдатели, время фактического увольнения генерала Джорджа совпало с отпуском господина Дрисколла. Это вызвало явное недовольство министра по делам СВ, который, комментируя конгрессменам отставку генерала, заявил, что лично ему он «нравился».
Теперь конфликт министра по делам СВ и министра войны, которого уже критикуют за конфликт в Иране, вышел в публичную плоскость. Многие высокопоставленные военные задаются вопросом, зачем господину Хегсету обострять отношения с руководством СВ во время войны. Отставной контр-адмирал ВМС Марк Монтгомери раскритиковал решение главы Пентагона. «В условиях военного времени лишить армию высокопоставленного руководителя. И одновременно с этим затеять реформу в сфере обеспечения войск. Я не могу этого понять»,— заявил господин Монтгомери в интервью WSJ.
По данным источников WSJ, Пит Хегсет опасается, что президент рассматривает господина Дрисколла в качестве своего преемника. Поэтому источники не исключают, что военный министр хочет заручиться большей поддержкой господина Трампа. Почти сразу после вступления в должность он начал критиковать руководство сухопутных войск, увольняя или отстраняя от должности офицеров, связанных с отставным генералом Марком Милли — бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов, конфликтовавшего с Трампом.