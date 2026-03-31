FT: брокер главы Пентагона хотел вложиться в ВПК перед войной с Ираном

Брокер министра войны США Пита Хегсета пытался осуществить крупные инвестиции в ведущие оборонные компании в преддверии войны с Ираном, пишет Financial Times. Имя и фамилия брокера не называются. Известно, что он работает в банке Morgan Stanley, а в феврале связался с инвесткомпанией BlackRock по поводу многомиллионных инвестиций в фонд ETF iShares Defense Industrials Active. Согласно данным BlackRock, в число крупнейших активов этого ETF, управляющего примерно $3,1 млрд, входят такие компании, как RTX Corp. (ранее известная как Raytheon), Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Министр войны США Пит Хегсет

Многие СМИ считают Пита Хегсета одним из вдохновителей военной операции против Ирана. По словам источников FT, знакомых с ситуацией, запрос от имени потенциального высокопоставленного клиента был передан на рассмотрение внутри компании BlackRock, которая могла начать внутреннее расследование. Официально компании BlackRock и Morgan Stanley отказались от комментариев. Пентагон отрицает сообщения FT.

