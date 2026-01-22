Обсуждения ОВОС II этапа Нижегородской станции аэрации прошли с одним участником

В заочных общественных обсуждениях оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при реконструкции второй очереди Нижегородской станции аэрации, прошедших в декабре 2025 года, приял участие один человек. Это директор экоцентра «Дронт» Татьяна Паутова, следует из протокола обсуждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородская станция аэрации

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородская станция аэрации

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

От нее поступило три вопроса. Первый касался перспективы сжигания илового осадка НСА, которое, по мнению участника, может привести к загрязнению воздуха. Заказчик проекта пояснил, что предполагается не сжигание, а сушка осадка. В дальнейшем он может использоваться как сырье, например, на цементных заводах и при производстве тротуарной плитки.

Второй вопрос также связан с осадком: почему его не будут компостировать. В ответе говорится, что для этого требуются большие площади, нежели для сушки.

Третий вопрос касался очистки сточных вод. По данным экоцентра, степень очистки по некоторым параметрам станет хуже чем сейчас. В ответе говорится, что текущие параметры — усредненные за три года, а представленные в проекте разработаны на основании справочника по наилучшим технологиям и в соответствии с постановлением федерального правительства.

Итоги общественных обсуждений необходимы для экологической экспертизы. Заключение планируют получить в первом полугодии 2026 года. Оно в свою очередь необходимо для заключения госэкспертизы по всей проектной документации.

Реконструкцию сооружений первой очереди НСА подрядчик ФАУ «Роскапстрой» завершил в декабре 2025 года. Сейчас произведен технологический запуск сооружений, продолжаются пусконаладочные работы биологических процессов. Стоимость первого этапа, по предварительным данным, составила более 7 млрд руб. На второй этап реконструкции в 2026-2029 годах планируется потратить еще 20 млрд руб.

Галина Шамберина