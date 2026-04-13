Отопление в Курской области планируют отключить с 16 апреля

На заседании облправительства министр ЖКХ и энергетики Курской области Александр Мулевин порекомендовал главам муниципалитетов с 16 апреля закончить отопительный сезон в регионе. Он пояснил, что начиная с этой даты ночью температура в регионе будет около +6 градусов, а днем — до +15.

Глава Пристенского района Виктор Петров уточнил, можно ли закончить отопительный сезон 17, а не 16 апреля, так как к субботе «завершится учебный процесс». Господин Мулевин отметил, что не возражает и что главы муниципалитетов принимают решение от отключении отопления по собственному усмотрению.

«Кто желает и у кого есть на это соответствующее финансирование, можете хоть до 25 апреля топить. Я абсолютно против не буду»,— пояснил министр ЖКХ и энергетики региона.

В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что Александр Мулевин порекомендовал главам муниципалитетов закончить отопительный сезон 13 апреля. Он пояснял, что к Пасхе теплая погода в Курской области должна восстановиться.

Первым городом макрорегиона, где завершился отопительный сезон, стал Воронеж — 2 апреля. Как отмечал мэр Сергей Петрин, за прошлые выходные среднесуточная температура в регионе достигла +8 градусов, и, по прогнозам синоптиков, в облцентре «ожидается дальнейшее потепление».

В Белгороде отопительный сезон завершили на следующий день — 3 апреля, сообщал мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Решение было принято, так как в городе температура удерживалась выше +8 на протяжении не менее пяти дней. В соцобъектах отопление отключат позже.

В Липецке решение об окончании отопительного сезона пока не принято. Врио главы города Светлана Бедрова в начале прошлой недели уточняла, что на данный момент условий для прекращения подачи тепла в облцентре нет.

Власти Орла и Тамбова тоже пока не объявляли об окончании отопительного сезона. Глава Тамбова Максим Косенков сообщил, что дату завершения отопительного сезона определят во второй половине этой недели.

Егор Якимов