Конкурс на должность замглавы Ижевска по экономике продлили до конца апреля

Администрация Ижевска продлила срок приема документов от кандидатов на должность замглавы города по экономике и инвестициям до конца апреля. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Изначально прием документов должен был завершиться 17 апреля. По новому отбору комиссия рассмотрит кандидатуры 4-6 мая. Собеседования с претендентами состоятся 7 мая.

В числе требований — не менее четырех лет стажа муниципальной службы или работы по специальности, управленческий опыт и профильное образование. Как указано на сайте муниципалитета, примерный размер денежного содержания заместителя до 176 тыс. руб.

Напомним, команду муниципалитета в марте покинули два заместителя — отвечавший за экономику и инвестиции Евгений Хафизов и курировавшая благоустройство Анна Зверева. В первом случае причиной отставки озвучивался переход на новое место работы. Анна Зверева покинула пост по собственному желанию. В начале апреля администрация объявила конкурс на эти должности. О сдвиге сроков приема документов на должность замглавы ижевска по благоустройству не сообщалось. По плану собеседования начнутся с 22 апреля.