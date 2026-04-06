Начался отбор кандидатов на должности заместителей главы Ижевска

Начался прием документов от кандидатов на должности заместителей главы Ижевска по экономике и благоустройству. Об этом в Max написал мэр Дмитрий Чистяков. Собеседования с претендентами начнутся 23 апреля.

В числе требований — не менее четырех лет стажа муниципальной службы или работы по специальности, управленческий опыт и профильное образование. Как указано на сайте муниципалитета, примерный размер денежного содержания заместителей — от 146 до 176 тыс. руб.

Напомним, команду муниципалитета в марте покинули два заместителя — отвечавший за экономику и инвестиции Евгений Хафизов и курировавшая благоустройство Анна Зверева. В первом случае причиной отставки озвучивался переход на новое место работы. Анна Зверева покинула пост по собственному желанию.