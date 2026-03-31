Замглавы Ижевска по благоустройству Анна Зверева ушла в отставку

Замглавы Ижевска по благоустройству Анна Зверева покинула пост по собственному желанию, сообщили в администрации города. Она отвечала за дорожный ремонт, содержание улично-дорожной сети и работу общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«За то время, которое проработала в команде Анна Вилориевна, удалось качественно изменить ситуацию с содержанием дорог. Прошедшая зима это показала,— сказал глава города Дмитрий Чистяков. — Без сбоев прошел предыдущий сезон дорожных ремонтов, когда нам удалось привести в порядок беспрецедентный объем работ».

Вопросы благоустройства временно будет курировать первый замглавы Ижевска Максим Шадрин. Госпожа Зверева руководила управлением благоустройства и охраны окружающей среды администрации города с июня 2025 года. До этого возглавляла ижевское МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства».