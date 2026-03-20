Евгений Хафизов решил покинуть пост замглавы Ижевска по экономике

Заместитель главы Ижевска по экономике и инвестициям Евгений Хафизов покинет пост в связи с переходом на новое место работы. Об этом пишет «Сусанин» со ссылкой на администрацию города.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков поблагодарил господина Хафизова за работу. «Уверен, тот опыт, который за 1,5 года он приобрел в муниципалитете, будет полезен в его дальнейшей профессиональной деятельности»,— приводит издание слова градоначальника.

И. о. замглавы станет начальник управления экономики и инвестиций администрации города Евгений Леонтьев. В скором времени будет объявлен конкурс на замещение должности.

Евгений Хафизов был назначен замглавы столицы Удмуртии в августе 2024 года. До этого он руководил АО «Парки Ижевска», параллельно с этим являлся исполнительным директором Фонда развития города Ижевска. Служил в ВС РФ в 2014-2019 годах. В частности, награжден медалью Минобороны как участник военной операции в Сирии. Ему 33 года.