Суд в Москве оштрафовал Roblox на 8 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 8 млн руб. американского разработчика видеоигр Roblox Corporation по делу о пропаганде ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщает ТАСС. Дело передали в суд 9 февраля.

Судья Александра Анохина признала компанию виновной по двум протоколам, составленным за размещение материалов с запрещенной пропагандой, и выписала два штрафа по 4 млн руб. каждый.

В начале декабря 2025 года доступ к Roblox в России был ограничен из-за размещения на платформе «деструктивных материалов», а также случаев травли пользователей. В Роскомнадзоре сообщили, что с 2019 года направляли компании требования по обеспечению безопасности детей, но они не были выполнены.

Roblox — онлайн-платформа, позволяющая создавать и играть в пользовательские игры в виртуальной вселенной. Компания обещала пересмотреть систему модерации, чтобы возобновить работу в России.